عمليات بغداد تؤكد قرب رفع حظر التجوال

2019/11/03 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، اليوم الأحد، أن حظر التجوال سيرفع بشكل كامل خلال أيام.

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