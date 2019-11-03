2019/11/03 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عكفت دراسة حديثة على فهم العلاقة بين النظام الغذائي وسرطان الرئة، وركز العلماء على نوعين من الأطعمة وهما البريبايوتك والبروبيوتيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحد الزبادي والألياف من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحد الزبادي والألياف من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).