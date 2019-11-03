ايران تقرر وقف ايفاد الزائرين للمراقد المقدسة في العراق

2019/11/03 | 16:36

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بغداد اليوم - متابعة

قررت الحكومة الايرانية، اليوم الاحد، ايقاف ايفاد الزائرين إلى المراقد المقدسة في العراق، بسبب ال...





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