أفنان القاسم - مراسيم ملكية 17

2019/11/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أولادُ القحبةِ هلْ تعلمْ؟يطعنونَ الهجرةَبالخَنْجَرْأولادُ القحبةِ هلْ تفهمْ؟يوطنونَ العبرةَكالبَرْبَرْأولادُ القحبةِ هلْ تحلمْ؟يُرجعونَ الفطرةَعمَّا يُقَرَّرْلم أجد أفظع غباء من الإسرائيليين، لم أجد أفظع بلطجة من الأمريكيين، لم أجد أفظع سفالة من السعوديين وباقي العرب المستعربة، يريدون تصفية القضية الفلسطينية ببلاش، بدون دفع ولا مليم ولا تعريف......

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