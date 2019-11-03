تاج السر عثمان - حتى لا تتكرر انتكاسة ثورة أكتوبر 1964

2019/11/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان الذكرى ال 55 لثورة أكتوبر 1964 حتى لا تتكرر انتكاسة ثورة أكتوبربقلم : تاج السر عثمان تتنسم جماهير شعبنا عبير الذكرى 55 لثورة أكتوبر التي انفجرت نتيجة لتراكم النضال اليومي الذي خاضته الجماهير ضد الديكتاتورية العسكرية التي صادر الحريات والحقوق الأساسية ، وازدادت نيران الحرب في الجنوب ، وطغت في البلاد، فأكثرت فيها الفساد ، وفرطت في أرض عزيزة من الوطن باغراق حلفا ،وغمر آثارها التاريخي......

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