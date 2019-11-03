2019/11/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية على مدى 19 عام وبعد سقوط النظام الدكتاتوري وأحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وصعود نجم الأسلام السياسي بكل تلاوينه وأرساء قاعدة المحاصصة الطائفية في العراق تمكنت قوى الأسلام السياسي وضع خطة لخلق أسس الأمساك بالسلطة السياسية مدنيا وعسكريا وأمنيا مستندين ألى قاعدة نشر الفساد ونهب أموال الدولة العراقية لخلق وتوفير الدعم اللوجستي لتثبيت أقدامهم ومواقعهم في السلطة السياسة وهي ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حاكم كريم عطية - ضرورة أتخاذ أجراءات أمنية لحماية الأنتفاضة الشعبية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حاكم كريم عطية - ضرورة أتخاذ أجراءات أمنية لحماية الأنتفاضة الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).