مفوضية الانتخابات تمدد فترة التحالفات وتسلم القوائم الانتخابية

2019/11/03 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة التحالفات للمشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة.

وأكد عضو مجلس المفوضين رياض البدران في تصريح، ان المجلس وافق على تمديد فترة التحالفات الانتخابية، لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد السابع عشر من الشهر الجاري، فيما حددت المفوضية يوم العشرين من الشهر ذاته، موعدا جديدا لتسلم قوائم المرشحين، مبينا ان الهدف من التمديد هو اتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية والمرشحين، للدخول في التحالفات الانتخابية، وتسجيلها لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، تمهيدا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، المقرر إجراؤها في الأول من نيسان المقبل.

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