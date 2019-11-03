2019/11/03 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشدت والدة الناشطة المدنية العراقية صبا المهداوي الجهات المعنية والحكحومة وكل منهو "خيّر وشريف" بالعثور على ابنتها التي اختطفت السبت من قبل جهات مجهولة.

وذكرت والدة صبا أن ابنتها خطفت في الساعة 11:20 دقيقة ليلا ، مشيرة إلى أنها لا تعلم من أي موقع انخطفت فيه ابنتها، ونفت خطفها من منطقة البياع في العاصمة العراقية بغداد، وأن آخر تواصل معها كان في الساعة العاشرة ليلا، حيث ذكرت صبا حينها أنها كانت متجهة إلى المنزل.

وشددت والدتها على أن ابنتها ناشطة مدنية وأن صبا لا تنتمي لأي حزب.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأحد، الحكومة والقوات الأمنية بالتحري والكشف عن مصير صبا المهداوي.

وكانت جهات غير معلومة قد اختطفت الناشطة العراقية في مدينة البياع بمركز قضاء الكرخ جنوب غربي بغداد، وفقا لشهود عيان.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الناشطة تم اختطافها عقب مغادرتها ساحة التحرير ببغداد، حيث كانت تسعف المتظاهرين الجرحى.

وأضاف آخرون أن الخاطفين كانوا يقودون "سيارة بيضاء اللون من نوع هيونداي توسان، تحمل رقم 23505"، وأفادوا بأن الخاطفين "اتجهوا بها إلى منطقة زيونة".

وقالت المفوضية في بيانها إن "الناشطة المدنية صبا المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".

وأضاف البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب القوى الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي".

وناشد البيان الجهات المختصة بضرورة الكشف عن مصير جميع الناشطين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين، والناشطين، والمدونين، والإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والدة الناشطة صبا المهداوي تناشد السلطات للعثور على ابنتها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والدة الناشطة صبا المهداوي تناشد السلطات للعثور على ابنتها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).