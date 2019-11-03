الخليفة الجديد، عراقي ام سعودي وهل هو مهندس الإبادة الايزيدية؟

2019/11/03 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة سلطت شبكة “فويس أوف أمريكا” الضوء على إعلان تنظيم “داعش” عن الخليفة الجديد وهو ما يعد اعتراف ضمني من التنظيم بمقتل خليفته أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية على مخبأه في إحدى بلدات محافظة إدلب.وقالت الشبكة إن مؤيدي تنظيم داعش بدأوا في “مبايعة” الخليفة الجديد، الذي لا يعرفون الكثير …

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