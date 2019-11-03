محافظ نينوى: مشاريع الاعمار تحقق نسب تقدم عالية في انجازها ومنها طريق موصل _دهوك الذي سيدخل الخدمة قريبا

2019/11/03 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى اعلن منصور المرعيد محافظ نينوى استمرار العمل في مشاريع الاعمار التي تنفذ في عموم مدن المحافظة مع تحقيق نسب انجاز عالية فيها .وقال المحافظ في تصريحات صحافية: ان العمل مستمر في جميع المشاريع الخاصة بالاعمار في عموم مدن المحافظة مع تحقيق تقدم كبير في نسب انجازها لوجود متابعة مستمرة من …

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