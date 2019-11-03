صور: عشائر كربلاء تنصب خيام الاعتصام وترفع لافتات تضامن مع بيروت

2019/11/03 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقدمت عشائر محافظة كربلاء، الاحد، على نصب خيام الاعتصام معلنين العصيان المدني ومطالبين الحكومة بالاستقالة.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن العشائر في محافظة كربلاء شاركت المتظاهرين والمعتصمين في ساحات التظاهر.وبين، أن العشائر رفعت شعارات منددة بالفساد ومطالبة عبدالمهدي بالاستقالة، مشيراً الى أن المتظاهرين رفعوا يافطة حملت تحية من كربلاء الى

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