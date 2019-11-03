صور: تظاهرة لأطباء الاسنان في بابل

2019/11/03 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم أطباء الاسنان في محافظة بابل، الاحد، تظاهرة واعلان استمرار عصيانهم المدني.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن اطباء الأسنان في محافظة بابل خرجوا اليوم متضامنين مع المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم.وبين، أن اعدادهم تصل الى المئات وكانت تظاهراتهم تحت جسر الثورة في بابل.

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