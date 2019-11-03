كتلة صادقون تدعو البرلمان والقوى السياسية لتنفيذ إصلاحات وتغييرات جريئة وعاجلة

2019/11/03 | 17:06

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف "الفتح" حنين قدو، الأحد (03 تشرين الثاني 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تقديم استقالته من أجل الاسراع بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يوجد ا

بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، التعديلات الدستورية، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، مشيراً الى أنها "يجب أن تحظى بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي".





بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الاحد (03 تشرين الثاني 2019)، عن سقوط قتلى جراء اقتتال داخلي لتنظيم داعش، على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خلايا داعش بعضها ينتمي الى ما يعرف بولاية

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