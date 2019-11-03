في مشهد مؤلم.. أب يبكي أمام صورة ابنه الشهيد ويخاطبه: “حاجيني بابا”-شاهد بالفيديو

2019/11/03 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أسفرت الحركة الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في بداية تشرين الأول عن سقوط نحو 300 قتيل في بغداد والمحافظات أكثر من 12 ألف جريح، معظمهم من الفئة العمرية ما بين 15-25 عاماً.وفي مشهد مؤلم تناقله مدونون عراقيون؛ وقف والد أحد الضحايا أمام صورة ابنه الشهيد وهو يبكي بصوت عال ويخاطب صورته قائلا: […]

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