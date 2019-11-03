احمد حسن عمر - التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الرابع)

2019/11/03 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن_عمر المبحث الثالث: التحديات التى تواجة الصناعات الحرفيةتعتبر الصناعات الحرفية من الصناعات الهامة في مصر، وذلك لما لها من أبعاد ثقافية واقتصادية واجتماعية، وحتى سياسية.إذ تعبر هذه الصناعات عن ثقافة الشعب العريقة، وتمتد لمئات السنين، ويمتد بعضها لآلاف السنين، وتشكل الصناعات الحرفية مصدر دخل للآلاف من الأسر فى مصر، ولكنها تمر بمرحلة حرجة بسبب التطور التقني فى ظل الحياة العصرية، وذلك لتدني أو انعدام ......

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