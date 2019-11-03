استقالة عبد المهدي لن تتسبب بفراغ دستوري والرئاسات الثلاث ليست جادة في اجراء انتخابات مبكرة

2019/11/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر دعاه إلى الاستقالة من دون “مراوغة: بغداد – وعد الشمري: وجه تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، أمس الاحد، انتقادات واسعة إلى الرئاسات الثلاث، وأتهمها بعدم الجدية في أجراء انتخابات مبكرة، وفيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة من دون “مراوغة”، طالبته بالخروج أمام وسائل الاعلام والكشف عن الجهات التي يزعم بانها تقوض ...

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