نائبان من الحكمة وسائرون : الجلسات المقبلة للبرلمان تشهد استجواب وزراء عدة

2019/11/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكدت كتلة تحالف سائرون ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستتضمـن استجواب اغلب وزراء التشكيلة الحكومية الحالية، فيما افاد النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال بتقديم طلبات رسميـة الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء الزراعة والصناعـة والنقل وقال النائب عباس العطافي من سائرون: ” تم جمع تواقيع نيابية وقدمت بشكل رسمي ...

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