الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في المعاهد والكليات

2019/11/03 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس المقبل، كآخر موعد للتســــجيل في المعاهد والكليات، في الوقت الذي أعلنت فيه افتتاح قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الاهلية.وذكر مصدر في الوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “وزارته وبعد ان تم قبول جميع الطلبة المتقدمين على وفق مبدأ ...

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