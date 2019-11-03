مع استمرار توافد المتظاهرين.. لافتات توعوية تغزو ساحة التحرير ببغداد

2019/11/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد مرور 10 أيام على تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد ومدن عراقية أخرى؛ تبدو ساحة التحرير اليوم أكثر انتظاماً وترتيبا، بعد أن أفرزت الحركة الاحتجاجية شباناً وفتيات قاموا بأدوار مهمة في تنظيم سير التظاهر والاعتصام هناك.وقد بدأ متظاهرو التحرير حملة طباعة للافتات توعوية، حملت العديد من المضامين والقيم الإنسانية، كما يؤكد القائمون […]

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