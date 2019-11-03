نينوى تتضامن مع المتظاهرين.. إضراب عام في مؤسسات تعليمية وشبان وفتيات قدموا إلى ساحة التحرير

2019/11/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-الموصل بالرغم من الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها محافظة نينوى؛ إلا أن ذلك لم يمنع سكانها من التفاعل مع التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن أخرى في البلاد.وتضامناً مع الدعوات الواسعة للإضراب العام في العراق؛ أعلن في الموصل عن إضراب عدد من كليات جامعة المدينة، وفي مقدمتها الطب والصيدلة والقانون.وأقام طلبة […]

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