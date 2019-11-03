عبد المهدي لوفد اميركي: الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها

2019/11/03 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوك برس اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، فيما أكد وفد من اعضاء مجلس النواب الامريكي إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل،

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