حسن خليل غريب - ماذا لو جفَّ... في العراق ولبنان؟

2019/11/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب استناداً إلى واقع الانتفاضات في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ العراق ولبنان، وبما بدأ يظهر على السطح من متغيرات، وبما تحمله من تأثيرات على مسارات المستقبل العربي، وبما يتمنى الشعب العربي الحصول عليه من آمال يبنيها على نتائجها.وحيث إن استغلال وضع القطرين من قبل القوى الخارجية، دولية أكانت أم إقليمية، واضحة تماماً، تدعونا الحاجة إلى التساؤل:-ماذا لوجفَّ ضرع السفارات في لبنان؟-وماذا لو ج......

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