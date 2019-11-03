أحمد صبحى منصور - إبن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان )

2019/11/03 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف 4 ، من ج 1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )1 ـ إذا اضطربت عقيدة ( لا إله إلا الله ) في القلوب تزعزعت التقوى، وهى أساس الالتزام بالشرع ، وإذا تزعزعت تقوى الله وخشيته أضحى الالتزام بالشرع الإسلامي شكلياً مظهرياً , وتم تقنين الانحراف عن الشرع والبحث عن وسائل فقهية لتسويغه وهو ما عرف تحت اسم (الحيل الفقهية ) التي بدأت مع بداية الانحراف العقيدي عن ( لا إله إلا الله ) ، واستشرت ......

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