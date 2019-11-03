الموارد المائية تعرض مليون دونم للاستثمار

2019/11/03 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الموارد المائية جمال العادلي، الاحد، تحديد الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الاستثمار مليون دونمًا للاستثمار كمرحلة أولى.

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