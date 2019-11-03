2019/11/03 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أن الحكومة تسعى إلى زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات.





وقال عبد المهدي خلال استقباله وفد مجلس النواب الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث، ان "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي".





وأضاف ان الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والإقتصادية وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم، الى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الحكومة تسعى إلى زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الحكومة تسعى إلى زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).