رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدا من اعضاء مجلس النواب الامريكي

2019/11/03 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، مع وفد من مجلس النواب الامريكي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، آدم سميث ، العلاقات بين البلدين ، وحزمة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين .

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