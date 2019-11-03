عبد المهدي في بيان جديد: التظاهرات دفعتنا لتغيير مواقفنا والإضراب عطّل مصالح العراقيين

2019/11/03 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد في بيان جديد له؛ قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن التظاهرات الحالية حققت الكثير من أهدافها، ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون.وأضاف عبد المهدي إن الشعب عبر عن رأيه في نظامه السياسي والانتخابي وفي اداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة سواء السياسية او […]

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