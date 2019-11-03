حاتم الجوهرى - مشروع طريق الحرير الجديد

2019/11/03 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى وجه الجانب الصيني الدعوة لي ممثلا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لحضور ملتقى خاص نظمته السفارة الصينية في المركز الثقافي الصيني بالجيزة مساء يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن عدد محدود للغاية من الدعوات وجهتها السفارة نيابة عن الأكاديمية المركزية للإدارة الثقافية بالعاصمة بكينحيث أبدى معظم المشاركين المصريين ملاحظاتهم عن البرامج الثقافية السابقة التي قدمها الجانب الصيني وسبل تطويرها مستقب......

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