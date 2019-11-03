سعيد الكحل - ازدواجية مواقف الريسوني من العلاقات الرضائية.

2019/11/03 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل أربكت قضية الحريات الفردية والعلاقات الرضائية عموم الإسلاميين وجعلتهم يحتارون بين التأييد والرفض بعد أن كانوا يجمعون على مناهضة العلاقات الرضائية وتقييد الحريات الفردية .ولعب شيوخ هذا التيار دورا أساسيا في رسم المسافة بين الأتباع وبين دعاة الحريات الفردية والعلاقات الرضائية بين البالغين بأن جعلوها (المسافة) حقل ألغام ومحرمات حتى لا تجرأ فئة من الإسلاميين على المغامرة في اقتحامها .وقد وظف هؤلاء ا......

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