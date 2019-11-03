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#حامد فضل الله - حُلم افريقيا (أفروتوبيا)


#حامد فضل الله - حُلم افريقيا (أفروتوبيا)
2019/11/03 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حامد_فضل_الله حُلم افريقيا (أفروتوبيا)[1]فيلوين سار[2] تقديم وعرض فادية فضة و د.

حامد فضل الله برلينيقع كتاب فيلوين سار، أستاذ الاقتصاد والمؤلف والموسيقي السنغالي الصادر في برلين من القطع المتوسط، في اثني عشرة فصلاً، استحوذ على 175 صفحة.

عناوين الفصول حسب الترتيب: فكري يا افريقيا.

ضد التيار.

شعار الحداثة.

المسألة الاقتصادية.

علاج الذات، تسمية الذات.

ستتحلى الثورة بالذكاء.

السكن في المنزل ال......

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