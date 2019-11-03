2019/11/03 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حامد_فضل_الله حُلم افريقيا (أفروتوبيا)[1]فيلوين سار[2] تقديم وعرض فادية فضة و د.
حامد فضل الله برلينيقع كتاب فيلوين سار، أستاذ الاقتصاد والمؤلف والموسيقي السنغالي الصادر في برلين من القطع المتوسط، في اثني عشرة فصلاً، استحوذ على 175 صفحة.
عناوين الفصول حسب الترتيب: فكري يا افريقيا.
ضد التيار.
شعار الحداثة.
المسألة الاقتصادية.
علاج الذات، تسمية الذات.
ستتحلى الثورة بالذكاء.
السكن في المنزل ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حامد فضل الله - حُلم افريقيا (أفروتوبيا)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حامد فضل الله برلينيقع كتاب فيلوين سار، أستاذ الاقتصاد والمؤلف والموسيقي السنغالي الصادر في برلين من القطع المتوسط، في اثني عشرة فصلاً، استحوذ على 175 صفحة.
عناوين الفصول حسب الترتيب: فكري يا افريقيا.
ضد التيار.
شعار الحداثة.
المسألة الاقتصادية.
علاج الذات، تسمية الذات.
ستتحلى الثورة بالذكاء.
السكن في المنزل ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حامد فضل الله - حُلم افريقيا (أفروتوبيا)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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