2019/11/03 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله حُلم افريقيا (أفروتوبيا)[1]فيلوين سار[2] تقديم وعرض فادية فضة و د.حامد فضل الله برلينيقع كتاب فيلوين سار، أستاذ الاقتصاد والمؤلف والموسيقي السنغالي الصادر في برلين من القطع المتوسط، في اثني عشرة فصلاً، استحوذ على 175 صفحة.عناوين الفصول حسب الترتيب: فكري يا افريقيا.ضد التيار.شعار الحداثة.المسألة الاقتصادية.علاج الذات، تسمية الذات.ستتحلى الثورة بالذكاء.السكن في المنزل ال......

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