منظمة UN تعمل بالتنسيق مع منظمتي هاريكار وقنديل على تقليل معاناة النازحين في مخيم جم مشكو

2019/11/03 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ عادل مروان بعد أحداث شهر آب ٢٠١٤ ونزوح اهالي شنگال الى اقليم كردستان، فقد الكثير منهم المستمسكات القانونية الخاصة بهم، بسبب أجتياح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لمناطهم، من ضمنها شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية، مما زاد من عرقلة بعض أعمالهم في الدوائر الحكومية ولدى المنظمات الإنسانية، إلى أن جاءت المبادرة من …

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