2019/11/03 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تمنح دورا تكميليا للذين اخفقوا بالنجاح بجميع المواد الدراسية للعام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/03 | 23:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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