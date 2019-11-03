بأمر الشعب.. إزالة اسم الخميني من شارع في النجف واستبداله بهذا الاسم

2019/11/03 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قام ناشطون في مدينة #النجف العراقية، مساء السبت، باستبدال اسم الشارع المؤدي إلى #مطار النجف الدولي، والذي يحمل أسم الإمام# الخميني(زعيم ما تسمى الثورة الإسلامية الإيرانية)، بـ«شارع […]

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