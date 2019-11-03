محتجون يحاصرون مبنى القنصلية الايرانية بكربلاء ويضرمون النار بجدارها

.Iranian consulate in #Karbala is now surrounded by demonstrators Video..a demonstrator raising Iraqi flag at the consulate#Iraq---------القنصلية الايرانية في #كربلاء محاصرة من قبل المتظاهرينمتظاهر يرفع العلم العراقي فوق القنصلية#IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/MR7p4olKeG
— #IraqiRevolution (@IRaqiRev) November 3, 2019
#شاهد || المتظاهرون يحاولون اقتحام القنصلية الإيرانية في #كربلاء #العراق_ينتفض #خليها_تخيس pic.twitter.com/gLiQcfKT35
— مركز أخبار العراق (@Newsofiraq) November 3, 2019
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