محتجون يحاصرون مبنى القنصلية الايرانية بكربلاء ويضرمون النار بجدارها

2019/11/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حاصر محتجون مبنى القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء.وقالت مصادر محلية لشفق نيوز، ان عشرات المحتجين تجمعوا مساء الاحد بمحيط مبنى القنصلية، ورفعوا العلم العراقي على مبناها، واضرموا النار بجزء من الجدار الخارجي للمبنى.

.Iranian consulate in #Karbala is now surrounded by demonstrators Video..a demonstrator raising Iraqi flag at the consulate#Iraq---------القنصلية الايرانية في #كربلاء محاصرة من قبل المتظاهرينمتظاهر يرفع العلم العراقي فوق القنصلية#IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/MR7p4olKeG

— #IraqiRevolution (@IRaqiRev) November 3, 2019

#شاهد || المتظاهرون يحاولون اقتحام القنصلية الإيرانية في #كربلاء #العراق_ينتفض #خليها_تخيس pic.twitter.com/gLiQcfKT35

— مركز أخبار العراق (@Newsofiraq) November 3, 2019

