دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل التاسع/ 2

2019/11/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري ليلو، كانت محقة في يقينها بأنّ العم أوسمان كان سيعطي رأياً مخالفاً للزعيم فيما يتعلق بعرض المسكينة سلمى على طبيب من المدينة.فإنه بنفسه سيتوجه إلى مستوصفٍ، أنشأته في جنوب الصالحية بعثةٌ كاثوليكية إيطالية، وكانت عمارته المهيبة والفخمة تذكّر المرء بكنائس الحي المسيحيّ في باب شرقي.ذلك، حصل قبل وفاة امرأة عليكي آغا الكبير ببضعة أشهر.وكان أوسمان آنذاك يعاني بصمت من وجعٍ مستمر في ناحية الكبد، لم تنفع ......

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