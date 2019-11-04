زياد عبد الفتاح الاسدي - ملاحظات تُلخص جوانب الانتفاضة والاعتصام السلمي في الشارع اللبناني ...!!!

2019/11/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي 1 .استقالة الحريري لا تعني انتصار حقيقي ونهائي للشارع اللبناني ...وليعلم الجميع أن معركة التغيير الطويلة والشرسة والعنيدة لم تزل في" بداياتها الاولى " وهي ستستمر لفترات طويلة وربما مُتقطعة حتى لو توقف العصيان المدني أو تباطأت التظاهرات في مختلف المناطق ..فالطبقة السياسية والطائفية الفاسدة ولا سيما من القوات اللبنانية والعصابة الجنبلاطية ومافيات الطائفية والفساد التابعة لتيار المستقبل وعصابة الح......

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