سامي عبد العال - (ببجي الخِلافة) في عصر ما بعد الحداثة

2019/11/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال يبدو أنَّ عصر الوسائط الديجيتال هو الواقع الطاغي بلا منازعٍ.إذ تتضاعف دلالة الأحداث بصورةٍ مذهلةٍ، وتتعلق إفرازاتُّها بالذاكرة وبالعيون التي تشاهد.وسيكون القولُّ الفلسفي لما بعد الحداثة ليس تنظيراً ميتافيزيقياً بقدر ما يلتقِّط أفكاره المحتملة من عالمنا الراهن.وقد نوَّه جان بودريار إلى كَّم الاصطناع والتخييل الذي يلفه ايهاماً بما يحدث، تراكم يتخفى في شكل تكنولوجيا، ألعاب علامات، إجراءات، صور بدي......

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