2019/11/04 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل لفت رئيس الوزراء، الى قيام الحكومة بتقليص ساعات منع التجوال، بهدف عودة الحياة الى طبيعتها، وفتح جميع الاسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات.وشدد عبد المهدي، على ان التظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: التظاهرات أضرت البلاد بعدد من المجالات الخدمية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: التظاهرات أضرت البلاد بعدد من المجالات الخدمية والاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).