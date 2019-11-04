بن حلمي حاليم - العراق ، من بغداد إلى بيروت الثورة لن تموت

2019/11/04 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بن_حلمي_حاليم لقد عملت الطبقة الحاكمة والمسيطرة على العراق بكل ما تملك من قوة واستعملت مختلف الإيديولوجيات وأنواع الأسلحة من اجل ترهيب وتخويف أغلبية العراقيين والعراقيات.الشعب العراقي العظيم لم يستسلم قط، وظل دائماً يحتج ويتظاهر ويناضل ويعبر عن مطالبه وحقوقه وسيادته وتقرير مصيره بنفسه.فالطبقة البورجوازية التي تحكم العراق بدعم من الامبرياليات بقديمها وجديدها والأنظمة الرجعية القروسطية بالمنطقة تعرف ب......

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