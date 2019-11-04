التعليم العالي تصدر قوائم بتعيين حملة الشهادات العليا

2019/11/04 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين 121 خريجاً من حملة الشهادات العليا من حركة ملاك جامعات بغداد والمستنصرية والتقنية الوسطى.

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، بحسب بيان للوزارة، ان "المتعينين الجدد سيمنحون مخصصات الخدمة الجامعية بحسب اختصاصهم القانوني وينقلون الى الجامعات المؤشرة ازاء اسم كل منهم (في القوائم المرفقة) بعد مباشرتهم في جهة تعيينهم وبعد التأكد من صحة صدور وثائقهم وسلامة الموقف القانوني".

واشارت الوزارة في بيانها، الى ان "قرار التعيين يأتي استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2019 الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءاً من احكام القسم الثالث من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 الفقرة اولاً للبند 18 منها ولهذه السنة فقط".

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