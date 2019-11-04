مراسل “كلكامش”: القوات الامنية تلاحق المتظاهرين في الازقة بعد تفريقهم عن القنصلية الايرانية

2019/11/04 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءافاد مراسل” كلكامش برس” ،بان القوات الامنية ، تلاحق الان المتظاهرين بعد تفريقهم وفض حصارهم لمبنى القنصلية الايرانية ، عبر اطلاق الرصاص المطاطي،مشيرا الى ان سيارات الاسعافات قامت بنقل المصابين جراء قنابل الغازات .

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