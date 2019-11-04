متظاهرون يحاصرون القنصلية الايرانية بكربلاء ويضعون العلم العراقي على جدارها 'صور'

2019/11/04 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدم عدد من المتظاهرين في كربلاء، الاحد، على محاصرة القنصلية الايرانية في المحافظة.

وبحسب مصدر امني لـ السومرية نيوز، فأن "المتظاهرين قاموا بوضع العلم العراقي على جدار القنصلية".

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