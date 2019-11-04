2019/11/04 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها محتجون يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء ويرمونها بالأحجار، فيما رفع أحدهم العلم العراقي فوق أسوارها.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإيران قبل أن يسمع أصوات إطلاقات نارية، وصفها أحد المتجين بالرصاص الحي الذي يطلق على المتظاهرين، حسب قوله.

"إيران بره بره وكربلاء تبقى حرة"

وحاول آخرون على ما يبدو في هذا الفيديو إضرام النار قرب سياج القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء.

وقال ناشط إن المحتجين يحاصرون مبنى القنصلية.

وأوقفت إيران الأحد الزيارات الدينية لمواطنيها إلى العراق حتى إشعار آخر.



وقال مصدر أمني لوكالة أنباء فارس إن جميع الموظفين الإيرانيين في العراق قد عادوا إلى إيران.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء وفيديو لرفع العلم العراقي فوق أسوارها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء وفيديو لرفع العلم العراقي فوق أسوارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).