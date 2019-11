"بأمر الشعب".. إزالة اسم الخميني من شارع في النجف العراقية

2019/11/04 | 01:34

قام ناشطون في مدينة النجف العراقية، مساء السبت، باستبدال اسم "شارع الإمام الخميني" بـ"شارع شهداء ثورة تشرين".

ونشر الناشطون على موقع فيسبوك صورا لعملية محو اسم الخميني من لافتة تابعة لبلدية المدينة وكتابة الاسم الجديد للشارع، في حين كتب على لافت وضعت على جسر عبارة "بأمر الشعب..



شارع شهداء ثورة تشرين".

ويطالب المشاركون في التظاهرات العراقية بالحد من نشاط الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران، فضلا عن وضع حد للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.وقتل أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر 10 آلاف آخرين في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

