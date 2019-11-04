سقوط متظاهر من أعلى المطعم التركي في ذي قار (جبل أحد) وإصابة 20 آخرين في صدامات الشطرة

2019/11/04 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، بأن متظاهرا سقط من أعلى بناية المطعم التركي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "متظاهرا سقط من أعلى بناية المطعم التركي (جبل أحد) وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على اثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج".

وبين المصدر، أن "الصدامات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة اسفرت عن اصابة 8 عناصر آمنين و12 متظاهرا بجروح أحدهم برصاص حي".

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