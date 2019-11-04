2019/11/04 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر قضائي مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن قاض محكمة تحقيق الناصرية أصدر أمر باعتقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "قاض محكمة التحقيق أصدر باعتقال جبار الموسوي رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار وابنه وكافة أفراد حمايته".

وبين المصدر، أن "أمر القبض صدر نتيجة اتهام الموسوي وتسببه بمقتل وإصابة قرابة 20 متظاهرا وسط مدينة الناصرية الأسبوع الماضي".

وتابع المصدر، أن"هناك 19 شكوى بحق رئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة لم يتم الفصل بها حتى الآن ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر أمر اعتقال بحق رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر أمر اعتقال بحق رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).