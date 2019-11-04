طلال الربيعي - الرياضيات وشيوعية تحقق نبؤة نيتشه في الانسان التافه!

2019/11/04 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي جرى نقاش, لا يزال في حالته الجنينية, بخصوص علم الحساب على متن مقالتي التي تستعرض كتابالإمبريالية- بمفهوم لينين في القرن الحادي والعشرين http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=654417حيث اني زعمت التالي: ان عدد افراد الطبقة العاملة في صنع التغيير الثوري ليس هو الحاسم.وهنالك امثل......

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