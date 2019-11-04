متظاهرون يقطعون سريع الدورة جنوبي بغداد

2019/11/04 | 02:54

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسلنا في بغداد، الاثنين، بان عددا من المتظاهرين قطعوا سريع الدورة في العاصمة.

وقال مراسلنا، ان المتظاهرين قطعوا سريع الدورة ونظموا تظاهرات اسفل جسر الميكانيك جنوبي بغداد.

واضاف، ان حركة السير توقفت بشكل كامل على سريع الدورة.

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني ، الاحد 3 تشرين الثاني 2019، بقيام متظاهرين بحرق منزل لأمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

واوضح المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " متظاهرين قاموا مساء اليوم بحرق منزل قيد

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، بياناً للشعب العراقي، بمناسبة مرور شهر على التظاهرات، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وفيما أكد أن التظاهرات هزت المنظومة السياسية في البلاد، دعا لوقف إراقة الدماء.

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني، 2019)، عن اكتمال تشكيل قوة "حفظ القانون" المعنية بالتعامل مع التظاهرات الشعبية في المحافظة، وتحديد مقرها الرئيس وسط بعقوبة.

وقال المصدر في حديث

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