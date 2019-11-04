2019/11/04 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية ياسين الياسري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت "الصباح" نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع القادة الأمنيين آخر التطورات في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع القادة الأمنيين آخر التطورات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).