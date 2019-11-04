الرئيس صالح: سنقدم هذا الأسبوع قانوناً جديداً للانتخابات

2019/11/04 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدَ رئيس الجمهورية برهم صالح أمس الأحد أنّ العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنّ مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأن الرئيس صالح استمع خلال لقائه رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، عبر حوار صريح ومفتوح، إلى "وجهات نظر الحضور بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد".

وأكد صالح أن "العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع"، مبيناً أن مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية".

وقال رئيس الجمهورية، في معرض النقاش والحوار مع الحضور: إن "الطابع السلمي للتظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد الذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها".

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